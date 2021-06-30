Минздрав объявил о старте ревакцинации в России

Цель - достижение необходимого уровня коллективного иммунитета

Минздрав объявил о старте ревакцинации от коронавируса. По данным ведомства, в российских регионах начали прививать уже прошедших вакцинацию, а также переболевших COVID-19 пациентов.

"Минздрав России утвердил временные методические рекомендации "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19". В регионах началась повторная вакцинация и вакцинация переболевших", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В сообщении отмечается, что привиться или ревакцинироваться можно любым из четырех зарегистрированных в России препаратов. Повторная вакцинация или вакцинация спустя полгода после болезни рекомендуется, пока в стране не будет достигнут необходимый уровень коллективного иммунитета – это период "экстренной вакцинации".

Когда же необходимый уровень коллективного иммунитета будет достигнут, можно перейти к После достижения указанного целевого показателя уровня коллективного иммунитета можно осуществить переход к "рутинной вакцинации". Она проводится в плановом режиме, передает ТАСС.

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