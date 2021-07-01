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Математики дали прогноз о пике COVID-19 в Москве

07:50
  • четверг
  • 01 июля 2021

Была составлена специальная математическая модель

Ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета разработали математическую модель с переменными коэффициентами, по которой были построены девять кривых распространения коронавирусной инфекции в Москве: первая - самая пессимистичная, девятая - самая оптимистичная. Об этом пишет газета "Известия".
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Руководитель разработки модели Алексей Боровков отметил, что в основном обращать внимание следует на сценарий пятой - средней - кривой. Согласно ее данным, примерная дата пика заболеваемости - 19 сентября, число активных пациентов составит 225 тысяч человек.

Ранее руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Захаров предположил, что пандемия может пойти на спад примерно к середине июля.

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