В НАТО решили не уходить из Черного моря

Альянс хочет укрепить свои позиции в регионе

НАТО сохранит свое представительство в Черном море и будет укрепляться в этом регионе, сообщил в ходе визита в Тбилиси спецпредставитель генсека альянса по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

Кроме того, он прокомментировал инцидент с британским эсминцем Defender, который ранее на три километра углубился в территориальные воды России и не реагировал на предупреждения пограничников.

"У НАТО твердая позиция, когда дело касается свободы судоходства и факта, что Крым - это Украина, а не Россия. Во время этого инцидента союзники НАТО проявили твердость в защите перечисленных мною принципов", - приводит слова спецпредставителя "Интерфакс" со ссылкой на грузинские СМИ.

Москве следует осознать, продолжил Аппатурай, что союзники НАТО не отступят в вопросе безопасности региона.

Также он обвинил Россию в "продолжении дестабилизации".

Ранее в ходе прямой линии президент Владимир Путин заявил, что случившееся с британским кораблем в Черном море - очевидная провокация, в которой участвовали в том числе американцы.

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