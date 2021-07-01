ГИБДД получит приборы для моментального выявления пьяных

Произойдет это уже в 2022 году

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников рассказал в эфире радио "Милицейская волна", что в скором времени ведомство закупит и поставит новые приборы для своих сотрудников.

"Мы в рамках реализации национального проекта уже в следующем году увидим средства индикации, которые позволяют моментально индексировать водителей с признаками опьянения", - отметил Черников.

Он объяснил, что нововведение облегчит жизнь многим водителям, которым не придется погружаться в систему медицинского освидетельствования, а процесс этот довольно продолжительный.

Подобные приборы, добавил глава ГИБДД, уже применяются во многих странах.

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