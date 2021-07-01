Жертвами ДТП в Ростовской области стали пять человек

В том числе четырехлетний ребенок

В ночь на четверг на 181-м километре автодороги "Котельниково-Песчанокопское" столкнулись Volkswagen Polo и "Газель", передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя управления ГИБДД по региону.

Согласно предварительной информации, виновником аварии стал водитель легкового авто - он нарушил правило обгона.

В результате ДТП погибли пять человек - водитель Polo, пассажиры (женщина 1981 года рождения и четырехлетняя девочка), водитель автомобиля ГАЗ и находившийся там мужчина 1963 года рождения.

Правоохранительные органы начали проверку по факту произошедшего.

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