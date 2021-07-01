Трамп определился с участием в выборах 2024 года

Ранее экс-президент США выражал уверенность в победе республиканца

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил в эфире телеканала Fox News, где затронул тему своего политического будущего.

"Да", - ответил бывший глава Белого дома на вопрос о том, принял ли он решение об участии в предстоящих в 2024 году в США выборах президента.

Никаких подробностей, впрочем, Трамп не привел.

Ранее политик допустил, что может вновь участвовать в борьбе за пост главы государства. Кроме того, по его словам, в 2024 году победу обязательно одержит кандидат от республиканцев.

В конце апреля Трамп заявил, что готовится возобновить митинги в свою поддержку под лозунгом Make America Great Again ("Сделать Америку снова великой"). Подобные митинги активно проводились в 2016 году в ходе предвыборной кампании.

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