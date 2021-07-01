В России проиндексировали тарифы на услуги ЖКХ

Изменение размера платы граждан за коммунальные услуги с 1 июля не превысит 3,3%

В России 1 июля провели индексацию тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

"Изменение размера платы граждан за коммунальные услуги в среднем по стране с 1 июля не превысит 3,3%", - приводит агентство ТАСС сообщение службы.

Уточняется, что при расчёте тарифа будет использоваться принцип "инфляция минус", который позволяет не допускать индексации платежа граждан больше, чем на величину инфляции.

В антимонопольной службе пообещали строго пресекать нарушения при установлении региональных тарифов.

Что еще изменилось в жизни россиян с 1 июля 2021 года, читайте в материале ТВЦ.RU.

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