В Москве заработал сервис для отчета о вакцинации работников

Первым компонентом необходимо привиться до 15 июля

В Москве заработал сервис для подачи сведений о привитых сотрудниках. Сделать это можно в специальном разделе сайта mos.ru.

Подаются сведения в формате таблицы Excel. В ней должно быть указано общее число привитых сотрудников. Проверка сведений займет не более 3 дней. Работник должен быть привит одной из зарегистрированных в России вакцин.

Ранее московский Роспотребнадзор обязал вакцинировать от коронавируса на менее 60% сотрудников предприятий сферы услуг и ряда других. Первым компонентом необходимо привиться до 15 июля, вторым – до 15 августа.

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