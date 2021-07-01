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Роскачество нашло фальсификат среди продающегося кваса

08:32
  • четверг
  • 01 июля 2021

Этот напиток обязательно должен содержать продукты брожения

Как сказано в исследовании "Российской системы качества", на которое ссылается ТАСС, среди продающегося в стране кваса был обнаружен фальсификат.
Роскачество обнаружило в вишневых соках запрещенные компоненты

Так, в квасе "Каждый день" нашли нехарактерный для этого напитка состав летучих компонентов, что может говорить о нарушении процесса брожения.

В "Русском особом" выявили не соответствующие квасу органические кислоты. "То есть "Русский особый" - это не квас, а безалкогольный напиток, что подтверждают исследования состава продукции", - отметили в ведомстве.

Аналитики объясняют: квас должен содержать продукты брожения, это отличает его от обычного газированного напитка. В некоторых же случаях производители просто экономят время и смешивают ингредиенты.

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