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Синоптик рассказал об июньских температурных рекордах в Москве

08:47
  • четверг
  • 01 июля 2021

Всего их пять

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал в беседе с РИА "Новости", что в июне среднемесячная температура в столице оказалась на 3,2 градуса выше нормы.
Синоптики рассказали о погоде в Москве в ближайшие дни

"Минувший июнь в Центральной России оказался довольно теплым", - также отметил синоптик.

По его словам, всего в Москве зарегистрированы пять рекордов. Так, 22 июня столбики термометров показали 33,7 градуса тепла, 23 июня - плюс 34,8. 24 июня на столичных улицах было плюс 34,5, 27 июня показатель оказался на уровне 33,6 выше нуля.

Кроме того, был установлен новый рекорд всего июня, предыдущий держался с 1901 года. 23 июня в Москве было плюс 34,8.

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