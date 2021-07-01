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Американский суд оставил Бритни Спирс под опекой отца

09:01
  • четверг
  • 01 июля 2021

Певица вновь проиграла отцу

Бритни Спирс останется под опекой отца. Такое решение принял американский суд, отклонив просьбу певицы немедленно лишить Джейми Спирса статуса ее единственного опекуна.

Суд решил, что 39-летняя Бритни Спирс практически неспособна управлять своими финансовыми ресурсами, противостоять мошенничеству и пагубному влиянию других лиц. Тем не менее, у певицы осталось право в будущем подавать новые прошения, пишет Variety.

Бритни Спирс находится под опекой своего отца с 2008 года после того, как у нее возникли психические проблемы на фоне неудач в личной жизни, злоупотребления алкоголем и наркотикам. Джейми Спирс был единственным опекуном певицы, однако в 2019 году по решению суда финансовая компания Bessemer Trust стала соопекуном Спирс.

Сама Бритни Спирс многие годы борется за отмену опекунства. В ходе слушаний она заявляла, что не владеет своей жизнью. Певицу поддерживают многие западные звезды.

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