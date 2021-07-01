Назойливые коллеги и неудобный график: что россиян раздражает в работе

В основном же люди жалуются, что им слишком мало платят

Исследовательский центр сервиса "Зарплата.ру" спросил российских граждан, что вызывает у них наибольшее недовольство на работе. Результатами исследования делится в четверг РИА "Новости".

"Среди главных раздражающих факторов респонденты указывали низкую зарплату и нефиксированный график работы, дискомфорт в офисе или на рабочем месте, необоснованные требования руководства, назойливых коллег", - приводит агентство выдержку из материалов сервиса.

Уточняется, что на низкую зарплату пожаловались 23% респондентов, на требования работать сверхурочно - 16%, на жару или холод в офисе - 14%.

10% отметили, что в их рабочем пространстве невозможность нормально пообедать, 6% винят в своем дискомфорте слишком общительных коллег, 5% - начальника-самодура.

Были названы и другие негативные факторы. Это, в частности, дресс-код, наличие корпоративной культуры, требование постоянно носить маску.

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