ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Назойливые коллеги и неудобный график: что россиян раздражает в работе

09:01
  • четверг
  • 01 июля 2021

В основном же люди жалуются, что им слишком мало платят

Исследовательский центр сервиса "Зарплата.ру" спросил российских граждан, что вызывает у них наибольшее недовольство на работе. Результатами исследования делится в четверг РИА "Новости".
Россияне назвали желаемый размер зарплаты

"Среди главных раздражающих факторов респонденты указывали низкую зарплату и нефиксированный график работы, дискомфорт в офисе или на рабочем месте, необоснованные требования руководства, назойливых коллег", - приводит агентство выдержку из материалов сервиса.

Уточняется, что на низкую зарплату пожаловались 23% респондентов, на требования работать сверхурочно - 16%, на жару или холод в офисе - 14%.

10% отметили, что в их рабочем пространстве невозможность нормально пообедать, 6% винят в своем дискомфорте слишком общительных коллег, 5% - начальника-самодура.

Были названы и другие негативные факторы. Это, в частности, дресс-код, наличие корпоративной культуры, требование постоянно носить маску.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Офис
Офис
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.