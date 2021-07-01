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Boeing повредил фюзеляж при посадке в Якутске

09:11
  • четверг
  • 01 июля 2021

Создана комиссия по расследованию данного инцидента

У самолета Boeing 737-700 авиакомпании "Якутия" нашли повреждения фюзеляжа после посадки в аэропорту Якутска.

Сама посадка прошла в штатном режиме. Повреждения нашли во время осмотра борта уже после приземления.

"По прилету были обнаружены повреждения негерметичной части фюзеляжа (предварительно от элементов покрытия ИВПП аэропорта)", - говорится в сообщении авиаперевозчика (цитата по "Интерфаксу").

В деталях инцидента разберется комиссия.

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