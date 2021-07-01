Boeing повредил фюзеляж при посадке в Якутске

Создана комиссия по расследованию данного инцидента
У самолета Boeing 737-700 авиакомпании "Якутия" нашли повреждения фюзеляжа после посадки в аэропорту Якутска.
Сама посадка прошла в штатном режиме. Повреждения нашли во время осмотра борта уже после приземления.
"По прилету были обнаружены повреждения негерметичной части фюзеляжа (предварительно от элементов покрытия ИВПП аэропорта)", - говорится в сообщении авиаперевозчика (цитата по "Интерфаксу").
В деталях инцидента разберется комиссия.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram