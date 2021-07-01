Рост ВВП России ускорился в мае

Разрыв с допандемийным уровнем сократился

Как говорится в подготовленном Минэкономразвития обзоре "Картина деловой активности. Июнь 2021 года", данные из которого приводит ТАСС, рост ВВП России в мае оценивается в 10,9% в годовом выражении.

"При этом разрыв с допандемийным уровнем [IV квартал 2019 года] в мае сократился до -0,3% с исключением сезонности", - сказано в материалах.

Начиная с апреля 2021 года, отмечают в ведомстве, на годовую динамику влияние оказывает низкая база соответствующих месяцев прошлого года. Она сформировалась из-за влияния коронавирусных ограничений.

"В этой связи годовая динамика в ближайшие месяцы непоказательна", - добавили в Минэкономразвития.

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