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Рост ВВП России ускорился в мае

09:31
  • четверг
  • 01 июля 2021

Разрыв с допандемийным уровнем сократился

Как говорится в подготовленном Минэкономразвития обзоре "Картина деловой активности. Июнь 2021 года", данные из которого приводит ТАСС, рост ВВП России в мае оценивается в 10,9% в годовом выражении.
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"При этом разрыв с допандемийным уровнем [IV квартал 2019 года] в мае сократился до -0,3% с исключением сезонности", - сказано в материалах.

Начиная с апреля 2021 года, отмечают в ведомстве, на годовую динамику влияние оказывает низкая база соответствующих месяцев прошлого года. Она сформировалась из-за влияния коронавирусных ограничений.

"В этой связи годовая динамика в ближайшие месяцы непоказательна", - добавили в Минэкономразвития.

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