Жителям Центральной России предсказали сильнейшую засуху

Такого не было 10 лет

Жителей Центральной России в июле ожидает сильнейшая засуха. Такое случается раз в десять лет, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, июль считается самым влажным месяцем в году, однако сейчас в центральной России выпадет не более 30% месячной нормы осадков. На северо-западе региона и вовсе может не выпасть ни капли дождя.

Температура воздуха, по прогнозам, весь месяц будет держаться на 1 градус выше многолетних значений. Исключением может стать середина июля, сказал Тишковец агентству "Москва".

Ранее в Минприроды заявляли, что повторения торфяных пожаров 2010 года, когда смог окутал Москву и большую часть области, из-за аномально жаркой погоды не будет. Этого удастся избежать благодаря принятым властями мерам, в том числе обводнению торфяников.

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