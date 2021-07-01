"Тарифы снизь, а не цветочки рисуй": Зеленского обругали за пост о независимости Украины

Украинцы не разделили праздничного настроения своего лидера

Украина в этом году празднует 30-летие независимости. И хотя формально днем независимости можно считать 24 августа – день, когда в 1991 году был принят соответствующий акт, отмечать праздник украинцы начали уже сейчас. Президент страны Владимир Зеленский даже украсил свою аватарку в фейсбуке рамкой с заветной цифрой "30" в желто-синих цветах.

Однако большинство подписчиков праздничное настроение президента Украины не разделили. На момент публикации заметки под фотографией Зеленского украинцы оставили больше 650 комментариев, большинство из которых едва ли назовешь положительным (авторский стиль комментаторов сохранен).

— Диктатором стал, по сути, я тебе скажу! У людей есть свобода, но, по сути, рабство! Это не наслаждения жизнью, это тотальный контроль! У людей есть свобода? Где мой участок земли? Хрен его добьёшься! По сути, ископаемые народа! Но туда сунься и в земле там и закопают.

— А мне нечего сказать. 30 лет катимся по наклонной, никаких улучшений, с каждым годом все сложнее и сложнее...

— Наполеончик с низкой самооценкой и завышенным самомнением.

— Тарифы ЖКХ снизь, Зеленский, а не цветочки рисуй! Обещал в два раза снизить – увеличил в полтора! И цветочки рисует. Дилетант, при котором уже самые высокие тарифы в истории страны.

Но нашлись те, кто и независимостью доволен, и Зеленского похвалил.

— Первый президент не ворюга. Спасибо! За 30 лет дороги воры не смогли построить, а вы за 2 года сделали их европейскими.

— Наша Бубочка ни в чём не виновата. Роль президента ему очень идёт. Мы ему должны быть благодарны за то, что он вскрыл этот чирей. Он вообще исцелитель. 73 % прозрело!

А кто-то просто пожелал президенту Украины удачи в его нелегком деле:

— Когда вы чист внутри, Бог дает вам свет оттуда, откуда вы не знаете, и люди любят вам оттуда, где вы не знаете, и ваше требования приходят к вам оттуда, откуда вы не знаете, Боже, даруй нам чистое сердце. Желаю удачи и успехов, и пусть Бог благословит вас всего наилучшего, здоровья и благополучия и вашей благородной семьи.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram