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При взрыве фейерверков в Лос-Анджелесе пострадали 16 человек

09:46
  • четверг
  • 01 июля 2021

Травмы получили в том числе полицейские

В ходе изъятия нелегальных пиротехнических материалов для фейерверков в Лос-Анджелесе произошел взрыв, пишет газета Los Angeles Times.
Два человека погибли во время взрыва фейерверков в жилом доме в США

Травмы получили по меньшей мере 16 человек, в том числе полицейские.

Взрыв, узнали журналисты, повредил близлежащие здания. Часть материалов в итоге пришлось поместить в трейлер саперной группы. Что именно вызвало взрыв, пока неизвестно.

Жителей окрестных домов эвакуировали. Все пострадавшие госпитализированы. По подозрению в неосторожном хранении взрывных устройств задержан один человек.

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Последствия взрыва фейерверков в Лос-Анджелесе
Взрыв фейерверков в Лос-Анджелесе
Взрыв фейерверков в Лос-Анджелесе
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