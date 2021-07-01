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США тайно запустили спутник с борта МКС

09:54
  • четверг
  • 01 июля 2021

Когда и как это произошло, не сообщается

США скрытно запустили спутник с борта МКС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ВВС США, которые опубликованы на сайте space-track.org.

Предположительно, аппарат получил название BD-28. Известно, что он принадлежит США и был выведен на орбиту с борта МКС. Когда и как это произошло, не сообщается.

Американский эксперт по космонавтике Джонатан МакДауэлл допустил, что спутник может принадлежать частной американской компании, которая пока не хочет афишировать свою деятельность.

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