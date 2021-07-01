Путин поздравил Си Цзиньпина со 100-летием КПК

За Китаем остается важная роль в противостоянии глобальным угрозам, отметил президент

Президент России Владимир Путин отправил председателю КНР Си Цзиньпину поздравительную телеграмму по случаю столетия создания ЦК Коммунистической партии Китая, сообщили в Кремле.

"Эту знаменательную дату ваше государство встречает новыми впечатляющими успехами в экономическом, социальном и научно-техническом развитии", - отметил российский лидер.

По словам Путина, за Китаем остается важная роль в противостоянии глобальным угрозам и решении вопросов международной повестки дня.

В период становления нового Китая, продолжил президент, Россия оказывала всемерную поддержку КПК, и по сей день межпартийные связи являются значимой составляющей российско-китайских отношений.

Китайскому коллеге глава государства пожелал новых успехов в государственной деятельности и крепкого здоровья.

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