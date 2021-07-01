Собянин рассказал о ревакцинации от коронавируса в Москве

Врачи рекомендуют сделать повторную прививку через 6 месяцев

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что совместно с Министерством здравоохранения был выработан порядок ревакцинации от коронавирусной инфекции - в обычных условиях она будет проводиться раз в год.

"Но сегодня - с учетом напряженной эпидемиологической обстановки, врачи рекомендуют сделать повторную прививку через 6 месяцев", - подчеркнул градоначальник у себя в личном блоге.

Как добавил также глава города, прививку через полгода настоятельно рекомендуется сделать и переболевшим COVID-19 гражданам.

"Причем, сделать это нужно независимо от наличия и уровня антител", - обратил внимание Собянин.

По словам градоначальника, пройти ревакцинацию можно будет любой зарегистрированной в России вакциной - это, в частности, "Спутник V" (два компонента) и однокомпонентный "Спутник Лайт". Каким препаратом человек привился в первый раз - неважно.

С 1 июля пройти ревакцинацию можно в одном из восьми павильонов "Здоровая Москва", с 5 июля откроется запись в 12 городских поликлиниках.

"Это крайне важно в условиях распространения более агрессивного штамма "дельта", из-за которого болезнь у многих людей протекает гораздо тяжелее", - заключил мэр.

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