ФСБ задержала главаря звена "Хизб ут-Тахрир" в Татарстане

Террорист занимался пропагандой и вербовкой

Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии задержали в Татарстане лидера ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (организация запрещена в России – прим. ред.).

Как сообщили в ЦОС ФСБ, задержанный распространял в регионе террористическую идеологию и проводил вербовку сторонников. В ходе обысков у него изъяли пропагандистские материалы, электронные носители и средства связи.

"Следственными органами возбуждено уголовное дело", - добавили в ФСБ.

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