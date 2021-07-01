ФСБ задержала главаря звена "Хизб ут-Тахрир" в Татарстане

Террорист занимался пропагандой и вербовкой
Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии задержали в Татарстане лидера ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (организация запрещена в России – прим. ред.).
Как сообщили в ЦОС ФСБ, задержанный распространял в регионе террористическую идеологию и проводил вербовку сторонников. В ходе обысков у него изъяли пропагандистские материалы, электронные носители и средства связи.
"Следственными органами возбуждено уголовное дело", - добавили в ФСБ.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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