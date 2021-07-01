Кабмин продлил льготную ипотеку еще на один год

До 1 июля 2022 года
В России расширили программу семейной ипотеки, а также продлили программу льготной ипотеки на один год - до 1 июля 2022 года.
Соответствующее постановление подписали в правительстве России. Теперь в семейной ипотеке смогут принять участие семьи с одним ребенком.
Льготная ипотечная программа была запущена в 2020 году как одна из мер поддержки рынка недвижимости и россиян в условиях пандемии.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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