Кабмин продлил льготную ипотеку еще на один год

До 1 июля 2022 года

В России расширили программу семейной ипотеки, а также продлили программу льготной ипотеки на один год - до 1 июля 2022 года.

Соответствующее постановление подписали в правительстве России. Теперь в семейной ипотеке смогут принять участие семьи с одним ребенком.

Льготная ипотечная программа была запущена в 2020 году как одна из мер поддержки рынка недвижимости и россиян в условиях пандемии.

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