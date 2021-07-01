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В Перми наказали участников экстремального заплыва по затопленным улицам

11:42
  • четверг
  • 01 июля 2021

Опасные маневры на проезжей части ранее показали на видео

Ливни, грозы и ураганы в российских регионах. С последствиями удара стихии борются в Саратовской области. Там шквалистый ветер сорвал крыши более чем 100 зданий. Непогода обрушилась и на Оренбургскую область. Повреждены кровли жилых домов и социальных объектов, без электричества остались более 6 тысяч жителей.

Ветер порывами до 20 метров в секунду срывал кровлю с частных домов в Оренбургской области. В одном из районов повреждены спортивный зал школы и два фермерских склада. А в 15 населенных пунктах произошло аварийное отключение электроэнергии, из-за чего без света остались больше шести тысяч жителей. В один из дачных домов ударила молния, начался пожар. Это заметили соседи, которые начали тушить огонь самостоятельно и вызвали пожарных. Причиной непогоды синоптики называют субтропический атмосферный фронт, который в 40-градусную жару принес в Оренбуржье грозы, шквалистый ветер и град.

А в Перми получили наказание участники нашумевшего в соцсетях экстремального заплыва. После ливня молодые люди решили прокатиться по затопленным улицам на сапборде, который прицепили тросом к автомобилю. Опасные маневры на проезжей части они сняли на видео и выложили в интернет. За нарушение правил дорожного движения получили штрафы все трое экстремалов: серфер, водитель и оператор, который снимал заплыв из открытого багажника. Между тем, в комментариях выходку креативщиков оценили за необычный способ привлечь внимание к проблемам с ливневками в городе.

Наталья Тарасова, Илья Титов. "ТВ Центр".

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