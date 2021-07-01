В России стартовала расширенная диспансеризация для переболевших ковидом

В Москве также началась ревакцинация от коронавируса

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили 23 тысячи 543 новых случая коронавируса. Обезопасить себя и близких возможно. Достаточно сделать прививку. По всей стране открыты тысячи специальных медпунктов. А в Москве, как сегодня сообщил в своем блоге мэр Сергей Собянин, стартовала программа ревакцинации.

К натворившему бед в Москве индийскому штамму коронавируса может прибавиться еще один – южно-американский. Его обнаружили в крови заболевших уже в шести странах. В российской столице он пока не появился. Но ведь и индийского никто не ждал. Поэтому врачи просят всех сделать прививки и обезопасить себя и своих близких.

Это напрямую касается и тех, кто уже переболел. Для людей, вылечившихся в течение последних 6 месяцев, то есть категории, у кого антитела могут исчезать, сразу две важные новости. С 1 июля они могут пройти бесплатную диспансеризацию, которая включает дополнительные обследования. И участвовать в ревакцинации. Все же риск заразиться снова очень высок, напоминает москвичам Сергей Собянин.

"Совместно с Минздравом России мы выработали порядок ревакцинации от COVID-19. В обычных условиях она будет проводиться раз в год. Но сегодня, с учетом напряженной эпидемиологической обстановки, врачи рекомендуют сделать повторную прививку через 6 месяцев", - написал на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

Пройти ревакцинацию, говорит мэр, можно будет любой вакциной, зарегистрированной в России. В любом из 8 павильонов "Здоровой Москвы". Спасти ситуацию может только коллективный иммунитет. Обстановка в столице все еще настолько сложная, что меры по защите от коронавируса усиливают патриархия и духовное управление мусульман. Священникам в церквях и монастырях маски и перчатки предписаны к обязательному ношению. А имамов, которые не сделали прививки, теперь не допустят к службам. Количество желающих пройти вакцинацию в Москве и области стремительно растет.

"Во-первых, я работаю с детьми, а дети должны быть в безопасности, то есть мы проходим периодически медосмотры и соответственно прививку надо сделать, чтобы не болеть и не прерывать учебный процесс", - сказала Светлана Воронова в беседе с телеканалом "Искра-ВЭКТ Воскресенск".

Власти Подмосковья рассчитывают на вакцинацию примерно двух миллионов жителей.

"Для предприятий и организаций по требованию у нас организована работа мобильных бригад, наши учреждения здравоохранения используют все возможности, чтобы увеличить процент вакцинации, чтобы не допустить распространения болезни", - заявила замглавы администрации Воскресенска Анастасия Курбатова.

При такой активности населения в Подмосковье может и не будет необходимости предъявлять QR-коды для проезда в общественном транспорте. Темпы вакцинации растут в Санкт- Петербурге и в Свердловской области. Никакой опасности для здоровья, уверяют врачи, прививка не несет.

"Мы уже привили более трех тысяч человек, ни одного случая осложнений, аллергических реакций зарегистрировано не было", - сообщил заведующий консультативно-диагностической поликлиники ЦВО Алексей Соловьев.

Краснодарский край с 1 июля принимает на свои курорты только туристов, уже сделавших прививки, гостей с отрицательным ПЦР-тестом или переболевших. Без сертификата в отели Кубани не пустят.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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