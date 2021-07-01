"В единстве - сила": в Китае отметили вековой юбилей коммунистической партии

Десятки тысяч человек одновременно исполнили государственный гимн

Воздушный парад, праздничные залпы орудий и патриотические песни - в Китае с масштабом отмечают вековой юбилей Коммунистической партии. Главную площадь Пекина украсили национальными флагами. Десятки тысяч человек одновременно исполнили государственный гимн. Поздравления Си Цзиньпину направил Владимир Путин. Глава нашего государства отметил достижения Пекина. Он подчеркнул важность межпартийных связей, которые являются значимой составляющей партнёрства наших стран.

"В единстве - сила. Мы идем великим путем под руководством коммунистической партии, без которой не было бы нового Китая", - поет многотысячный хор школьников и студентов. Одна из самых больших в мире площадей - Таньаньмень в Пекине - празднеств такого масштаба, пожалуй, еще не знала. Десятки тысяч гостей: ветераны Коммунистической партии Китая, военные, молодежь. В небе - воздушный парад. Любимая цифра китайцев - восьмерка. Но сегодня повсюду только цифра сто. Сто национальных флагов, сто пушечных залпов, по числу лет руководящей партии - крупнейшей в Китае и во всем мире. Ее численность, кстати, тоже почти 100 миллионов человек. В торжественной речи лидер страны Си Цзиньпин слово народ сказал 80 раз. А еще больше - партия, чтобы ни у кого не возникло сомнений о направляющей и руководящей силе.

"Для меня большая честь заявить от имени партии и народа, что мы достигли первой цели столетия - построения умеренно процветающего общества во всех отношениях. Это означает, что мы добились исторического решения проблемы абсолютной бедности в Китае, и теперь мы уверенными шагами продвигаемся ко второй цели столетия - превращению Китая в великую современную социалистическую страну", - сказал генсек ЦК КПК Си Цзиньпин.

Уже не один десяток лет КНР строит социализм с китайской спецификой. Она тут во всем - от организации экономики до, например, сегодняшнего праздника. Начало торжественных мероприятий в семь утра. Чтобы потом люди успели на работу, даже такой день объявлять выходным не стали. Но привыкшие трудиться китайцы не в обиде.

"Честно говоря, я плохо знаю историю, но то, что 1 июля большой праздник, мне говорили с детства. А сегодня, увидев выступление нашего лидера и самолеты в небе, я был очень взволнован", - сказал житель города Таншань Пэн Лиин.

А история такова - в июле 1921 года в Шанхае при поддержке СССР прошел первый съезд Компартии Китая. В 1949 году коммунисты пришли к власти и сохраняют ее по сей день. При этом идеологическая оболочка не помешала провести в стране полномасштабные реформы и развивать по сути капиталистическую модель экономики, где главное - бизнес-инициатива во благо людей.

"Вот уже с несколькими поколениями лидеров, включая президента Си, Китай мужественно и неуклонно идет по пути социализма. Так что я думаю, Коммунистическая партия сможет править тысячу лет, десять тысяч лет", - уверен житель Пекина Ян Шаочэн.

В руководстве КПК в этом не сомневаются. Си Цзиньпин сегодня подчеркнул - в основе идеологии партии остается марксизм. Страна продолжит развивать социализм с учетом местных реалий. А если кому-то это не нравится, Китай готов отстаивать свои интересы с оружием в руках. К кому было обращено это предупреждение, очевидно. США не только развязали торгую войну с Пекином, но и постоянно говорят об исходящей из Восточной Азии военной угрозе.

"Народная освободительная армия Китая должна стать вооруженными силами мирового класса с еще более высокими возможностями, чтобы быть способной надежно защитить суверенитет, безопасность и интересы развития страны. Те времена, когда китайский народ позволял другим распоряжаться его судьбой, эпоха унижений, ушли безвозвратно. Китайский народ разобьет голову любым внешним силам, которые попытаются поработить его", - сообщил Си Цзиньпин.

Именно внешние силы, по его словам, организовали антиправительственные протесты в Гонконге два года назад. После чего был принят закон "О защите национальной безопасности". В специальном административном районе запретили массовые демонстрации, многие продемократические активисты и журналисты были арестованы или покинули Гонконг. Впрочем, сегодня в автономии тоже праздник - 24-летие возвращения бывшей британской колонии в Китай. Официальные власти это событие отпраздновали вместе с представителями материкового Китая. Тогда как на улицы вышли протестующие с требованиями освободить политзаключенных и вернуть свободы.

Полиция заранее приняла меры безопасности. По улицам перемещались колонны водометов. Для посещения закрыли центральный парк. Вопрос проблемных для Пекина Гонконга и Макао не обошел в своей речи Си Цзиньпин. Китайский лидер заявил, что в отношении этих территорий Компартия четко продолжит придерживаться принципа "Одна страна - две системы", который позволит обеспечить стабильность и сокрушить сепаратизм.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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