Какие законы вступили в силу 1 июля

В основном, они касаются социальной поддержки граждан

С 1 июля в России вступает в силу целый ряд нововведений. В основном, они касаются социальной поддержки граждан.

Так, ежемесячное пособие начнут получать родители, которые в одиночку воспитывают детей от восьми до семнадцати лет. Выплата составит 5 тысяч 650 рублей. Подать заявление можно уже сейчас на портале госуслуг.

Поддержат и беременных, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Единственное условие - встать на учет на ранних сроках. Размер пособия зависит от прожиточного минимума в регионе. В среднем по стране это 6 тысяч 300 рублей.

И с этого дня получить ипотеку по сниженной ставке могут и семьи с одним ребенком, если тот родился после первого января 2018 года. А сама программа льготного кредитования на покупку жилья в новостройке продлевается еще на год. Ставка составит немногим более 7 процентов.

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