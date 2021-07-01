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"Колоссально трудная работа": Собянин отметил развитие транспорта в Москве

11:54
  • четверг
  • 01 июля 2021

Мэр обратил на это особое внимание во время выступления на Московском урбанистическом форуме

О развитии инфраструктуры и транспорта столицы, благоустройстве улиц и парков рассказал сегодня Сергей Собянин. Мэр выступил на Московском урбанистическом форуме, который стартовал в концертном зале парка "Зарядье".

Крупнейшая международная конференция в области градостроительства проводится уже более 10 лет подряд. Участие принимают сотни спикеров из России и других стран. Тема этого года - "Города-суперзвезды. Уроки успешной трансформации".

Открывая форум, Сергей Собянин особое внимание обратил на развитие транспорта в столице. За последние годы были реализованы такие крупные проекты, как МЦК и Московские центральные диаметры. Строятся новые станции метро, в том числе и Большая кольцевая ветка.

"За последние годы мы построили половину метро того, что было построено за всю историю развития Москвы. Нет сомнений, что мы оставшуюся часть воплотим в жизнь. Колоссально трудная работа", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Сергей Собянин на Московском урбанистическом форуме
Сергей Собянин на Московском урбанистическом форуме
Московский урбанистический форум
Московский урбанистический форум
Сергей Собянин на Московском урбанистическом форуме
Сергей Собянин на Московском урбанистическом форуме
Московский урбанистический форум
Московский урбанистический форум
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