"Колоссально трудная работа": Собянин отметил развитие транспорта в Москве

Мэр обратил на это особое внимание во время выступления на Московском урбанистическом форуме

О развитии инфраструктуры и транспорта столицы, благоустройстве улиц и парков рассказал сегодня Сергей Собянин. Мэр выступил на Московском урбанистическом форуме, который стартовал в концертном зале парка "Зарядье".

Крупнейшая международная конференция в области градостроительства проводится уже более 10 лет подряд. Участие принимают сотни спикеров из России и других стран. Тема этого года - "Города-суперзвезды. Уроки успешной трансформации".

Открывая форум, Сергей Собянин особое внимание обратил на развитие транспорта в столице. За последние годы были реализованы такие крупные проекты, как МЦК и Московские центральные диаметры. Строятся новые станции метро, в том числе и Большая кольцевая ветка.

"За последние годы мы построили половину метро того, что было построено за всю историю развития Москвы. Нет сомнений, что мы оставшуюся часть воплотим в жизнь. Колоссально трудная работа", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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