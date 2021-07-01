Королева сердец: какой была и чем запомнится принцесса Диана

Сегодня принцессе Диане исполнилось бы 60 лет

Во всём мире вспоминают принцессу Диану. Сегодня ей исполнилось бы 60 лет. Королевская свадьба не стала для Леди Ди залогом счастливой жизни во дворце. Попытки изменить образ британской монархии обернулись для "народной" принцессы множеством скандалов. Вопросы до сих пор вызывает трагическая гибель "королевы сердец".

Садовники приводят в порядок знаменитый "Затонувший сад" в Кенсингтонском дворце. Небольшой и скромный особняк был официальной резиденцией Дианы. Пруд и тенистые аллеи - укромный уголок, где она отдыхала от придворных интриг и изматывающего внимания публики. Сегодня здесь торжественно откроют памятник принцессе, которая неофициально носила ещё один титул - королева сердец. Красивая и несчастная, с лучезарной и немного застенчивой улыбкой. 1 июля ей исполнилось бы 60 лет. У ограды дворца - стихийный мемориал в честь этой даты. Через дорогу ещё один своеобразный памятник - кафе, названное её именем.

"Она спросила: "Почему вы назвали его Диана? В честь вашей девушки или жены?" Я ответил: "Нет, в вашу честь! Я вас очень люблю!" Её щеки покрылись румянцем, как это с ней часто случалось. Она сказала: "Это прекрасное место. Я буду заходить сюда и приводить сыновей", - вспомниает владелец кафе Абдул Дауд.

История жизни леди Ди до сих пор будоражит сердца миллионов поклонников. Драматичная, трогательная и противоречивая. Она пошла против многих традиций, которые веками складывались при дворе. Изменила свадебную клятву, убрав из неё слова про повиновение мужу, много раз нарушала дресс-код, оставаясь при этом иконой стиля. Впервые в истории дома Виндзоров вынесла сор из дворца. Рассказала о своей булимии и изменах Чарльза, чем заслужила неприязнь королевы и восхищение людей по всему миру.

- Я помню, как отмечали двухсотлетнюю годовщину со смерти Моцарта, на которую пришла принцесса Диана. Она появилась и все замерли. Это была какая-то магия. Прекрасный момент. Я никогда его не забуду.

- Она была народной принцессой.

- Она всегда защищала интересы людей.

- Если бы она была жива, она бы сделала ещё много добра.

Дом Виндзоров продолжают сотрясать скандалы. Невестки Елизаветы II заочно соревнуются за звание новой королевы сердец. Обе появляются на публике в украшениях Дианы. Жемчужина коллекции - тиара с бриллиантами и жемчугом - досталась Кейт, как и помолвочное кольцо с сапфиром. Зато Меган обошла герцогиню Кембриджскую в скандальности. Как будто пошла по стопам Дианы. Откровения герцогини и герцога Сассекских тоже бросили тень на монархию. С тех пор между братьями Гарри и Ульямом пробежала чёрная кошка. Оба будут на церемонии открытия памятника матери.

"Я думаю, мы можем надеяться - пока только надеяться - что это событие станет отправной точкой к примирению. Разлад в семье глубокий, но появление обоих принцев вместе должно иметь какое-то значение", - рассуждает автор книги "Битва братьев" Роберт Лейси.

А вот Чарльза на церемонии не будет. Наследник престола заявил, что не хочет вспоминать прошлое. Скорее всего, не появится на открытии и королева.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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