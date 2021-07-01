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В Петергофе после реставрации заработали фонтаны XVIII века

12:08
  • четверг
  • 01 июля 2021

На восстановление объектов ушло полтора года

В Петергофе после масштабной реставрации  вновь заработали  фонтаны XVIII века. На восстановление ушло полтора года, объекты успели привести в порядок как раз ко дню реставратора, который отмечается сегодня. Специалисты работали поэтапно. Сначала восстановили гранитную облицовку стен, чаши, а потом и всю водоподводящую систему, которая закладывалась еще при Петре I.

Подробнее о реконструкции верхнего парка музея-заповедника смотрите в репортаже Анны Морозовой.

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Фонтаны в Петергофе
Фонтаны в Петергофе
Реставрация фонтанов в Петергофе
Реставрация фонтанов в Петергофе
Реставрация фонтанов в Петергофе
Реставрация фонтанов в Петергофе
Фонтаны в Петергофе
Фонтаны в Петергофе
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