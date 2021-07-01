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В России провели более 150 миллионов тестов на коронавирус

10:21
  • четверг
  • 01 июля 2021

За сутки - 479 тысяч исследований

Как сообщила в четверг пресс-служба Роспотребнадзора, врачи страны провели уже более 150,1 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию.
Собянин рассказал о ревакцинации от коронавируса в Москве

"В Российской Федерации проведено более 150,1 млн тестов на коронавирус", - приводит сообщение ведомства ТАСС.

Там добавили, что только за минувшие сутки сделано 479 тысяч исследований.

Из-за подозрения на коронавирусную инфекцию под медицинским наблюдением остается около 813,8 тысячи человек.

В среду в ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что власти не рассматривают возможность введения в стране нового локдауна, но итоговое решение будет зависеть от темпов и эффективности вакцинации населения.

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