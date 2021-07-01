В России провели более 150 миллионов тестов на коронавирус

За сутки - 479 тысяч исследований
Как сообщила в четверг пресс-служба Роспотребнадзора, врачи страны провели уже более 150,1 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию.
"В Российской Федерации проведено более 150,1 млн тестов на коронавирус", - приводит сообщение ведомства ТАСС.
Там добавили, что только за минувшие сутки сделано 479 тысяч исследований.
Из-за подозрения на коронавирусную инфекцию под медицинским наблюдением остается около 813,8 тысячи человек.
В среду в ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что власти не рассматривают возможность введения в стране нового локдауна, но итоговое решение будет зависеть от темпов и эффективности вакцинации населения.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram