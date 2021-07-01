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Сергунина: Итоги конкурса экскурсионных маршрутов "Покажи Москву!" подвели в столице

10:26
  • четверг
  • 01 июля 2021

Победителями стали 17 москвичей

Победителями экскурсионного конкурса "Покажи Москву!" стали 17 жителей столицы. Всего было подано более 300 заявок, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Каждая из них описывает уникальный авторский маршрут - пеший или велосипедный, знакомящий с историей определенного района или раскрывающий одну из значимых для города тем. Лучшие из сотен экскурсий выбрали специалисты и сами жители", - рассказала она.

В итоге экспертное жюри определило 12 лауреатов, еще пять - это участники проекта "Активный гражданин". Одним из маршрутов-победителей стал проект "Велопрогулка по самому зеленому округу Москвы", рассказывающая об истории Зеленограда. Самой юной участнице конкурса – 13 лет, она предложила маршрут "Можно ли изучать Москву по конфетным фантикам?". Ее прогулка предполагает посещение исторических зданий, изображенных на обертках конфет.

Познакомиться со всеми маршрутами, которые были представлены на онлайн-голосовании, можно на странице конкурса - moscow.guide.

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