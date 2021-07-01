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Собянин заявил о попытке найти компромисс в ситуации с коронавирусом

10:29
  • четверг
  • 01 июля 2021

Важно попытаться сохранить привычный порядок жизни

Москва столкнулась с новой опасной мутацией коронавируса, но городские власти даже в сложившихся обстоятельствах стараются найти компромисс, чтобы сохранить обычный порядок жизни. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на Московском урбанистическом форуме, передает РИА "Новости".
Собянин высказался о ситуации с COVID-19 в Москве

Вместе с тем градоначальник подчеркнул, что Москва выбрала свой путь в новых условиях пандемии COVID-19 - именно на основании этого пути и принимаются оперативные меры.

Как уточнил Собянин, на сегодняшний день принятых ограничений достаточно.

Ранее в четверг мэр заявил, что с учетом напряженной эпидемиологической обстановки врачи рекомендуют сделать повторную прививку от COVID-19 уже через шесть месяцев. С 1 июля эта возможность доступна в одном из восьми павильонов "Здоровая Москва".

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