В России выявили больше 23 тысяч случаев коронавируса впервые с середины января

Вылечились 16928 человек

За минувшие сутки в России зарегистрировано 23543 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19. Это самый высокий показатель с 17 января.

Скончались за сутки 672 человека, выздоровели 16928 заболевших.

В Москве за сутки заболели 7597 человек, в Подмосковье - 2663, в Санкт-Петербурге - 1612.

За весь период пандемии в стране выявлено 5538142 случая инфекции. Умерли 135886 пациентов. Выздоровели 5017321 человек.

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