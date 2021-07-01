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Путин запретил отождествлять роль СССР и нацистской Германии

10:51
  • четверг
  • 01 июля 2021

Это касается публичных выступлений и средств массовой информации

В четверг на портале правовой информации опубликовали подписанный президентом России Владимиром Путиным закон, который запрещает отождествлять роль СССР и нацистской Германии.
Путин призвал противостоять попыткам оправдания преступлений нацистов

Делать этого нельзя в публичных выступлениях, средствах массовой информации и интернете.

Кроме того, под запрет попадает отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии.

Также Путин подписал закон, прямо запрещающий демонстрацию изображений нацистских военных преступников. Их выступления относятся к экстремистским материалам. Ранее была запрещена демонстрация нацистской символики.

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