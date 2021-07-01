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Путин обязал Google и Facebook открыть филиалы в России

11:04
  • четверг
  • 01 июля 2021

Документ вступит в силу 1 января 2022 года

Иностранные IT-гиганты обязаны открыть филиалы или представительства в России.
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Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на портале правовой информации и вступит в силу 1 января 2022 года. 

Согласно тексту документа, филиалы должны открыть те компании, которые взаимодействуют с российской аудиторией (от 500 тысяч человек), распространяют информацию на русском языке, публикуют ориентированную на россиян рекламу, обрабатывают сведения о пользователях из России, а также получают деньги от российских граждан и юридических лиц.

Под действие закона попадают такие крупные социальные сети и мессенджеры, как Facebook, Instagram, Twitter, Telegram.

Полноценные представительства нужны для оперативного общения с госструктурами на предмет соблюдения российского законодательства. За невыполнение требований IT-гигантам могут запретить распространение рекламы и сбор персональных данных пользователей. Также компаниям будет грозить замедление трафика или блокировка. 

Кроме того, компаниям необходимо зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своем сайте электронную форму для обратной связи.

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