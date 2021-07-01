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В Москве завели 44 дела об изготовлении поддельных COVID-документов

11:18
  • четверг
  • 01 июля 2021

Это не только сертификаты вакцинации

Начальник управления информации и общественных связей МВД Москвы Владимир Васенин сообщил, что с начала года в столице возбудили 44 уголовных дела из-за изготовления и незаконного оборота связанных с противодействием коронавирусной инфекции поддельных медицинских документов.
В Москве пресекли продажу поддельных сертификатов о вакцинации

"Часть из них уже направлена в суд для рассмотрения по существу", - приводит слова Васенина "Интерфакс".

Полиция ведет системную работу по пресечению каналов распространения поддельных сертификатов вакцинации, отметил представитель ведомства.

Речь также идет о справках о выявлении антител и отрицательных ПЦР-тестах. Кроме того, ведется работа по пресечению подделок QR-кодов.

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