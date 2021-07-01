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Автомобиль вылетел с моста и рухнул на железную дорогу (фото)

11:30
  • четверг
  • 01 июля 2021

Пострадавшие в больнице

На севере Ленинградской области внедорожник Toyota Land Cruiser пробил ограждение моста и упал на железную дорогу.

ЧП произошло в ночь на 1 июля на дороге Березово – Кузнечное в Приозерском районе. Дорожная полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, в салоне, помимо водителя-мужчины, находились еще два человека. Пострадавших доставили в больницу Выборга, информации об их состоянии нет.

Разбитую машину уже убрали с железнодорожных путей. Помех движению поездов нет. 

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