Автомобиль вылетел с моста и рухнул на железную дорогу (фото)

Пострадавшие в больнице
На севере Ленинградской области внедорожник Toyota Land Cruiser пробил ограждение моста и упал на железную дорогу.
ЧП произошло в ночь на 1 июля на дороге Березово – Кузнечное в Приозерском районе. Дорожная полиция устанавливает обстоятельства случившегося.
Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, в салоне, помимо водителя-мужчины, находились еще два человека. Пострадавших доставили в больницу Выборга, информации об их состоянии нет.
Разбитую машину уже убрали с железнодорожных путей. Помех движению поездов нет.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram