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Ален Делон решил вернуться в кино

11:53
  • четверг
  • 01 июля 2021

Ради работы с "выдающимся режиссером"

Французский актер Ален Делон рассказал в интервью каналу France 5, что хочет вернуться в большое кино.
Во Франции умерла бывшая жена Алена Делона

"Возможно, это будет мой последний фильм. И он должен быть замечательным", - сказал 85-летний Делон.

По его словам, поработать он бы хотел с "выдающимся режиссером, например, Лизой Азуэлос".

Потом, добавил актер, придет время уйти окончательно, так как "больше уже нечего будет делать".

Последняя на данный момент работа Делона - фильм "Полное сходство" 2019 года. Всего на его счету более чем 90 картин - в частности, "Рокко и его братья", "Затмение", "Леопард", "Бассейн".

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