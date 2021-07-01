Вассерман выбрал игрушки для детей из онкологического центра им. Блохина

Подарок заметно повышает шансы на выздоровление, отметил публицист

Публицист Анатолий Вассерман принял участие в предназначенной для онкобольных детей акции "Коробка храбрости" - на выходе из процедурных кабинетов маленьких пациентов ждут боксы с наградой.

"Для больных детей это жизненно важно. Подарок заметно повышает шансы на выздоровление. Чем тяжелее болезнь, чем слабее человек, тем важнее поднять ему настроение", - отметил аналитик.

Он также рассказал о своем выборе игрушек. Неплохим вариантом Вассерман назвал машинку на пульте управления, а вот стреляющая рука "трансформера" показалась публицисту слишком агрессивной.

Вассерман также сообщил журналистам, что сам часто болел в детстве, в такие периоды его обучением занималась мама. "Родные приносили мне игрушки, когда я болел. Помню это ощущение праздника", - добавил он.

Аналитик выразил надежду на то, что выбранные им игрушки помогут кому-то из детей обрести лучшее настроение.

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