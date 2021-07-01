ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вассерман выбрал игрушки для детей из онкологического центра им. Блохина

12:01
  • четверг
  • 01 июля 2021

Подарок заметно повышает шансы на выздоровление, отметил публицист

Публицист Анатолий Вассерман принял участие в предназначенной для онкобольных детей акции "Коробка храбрости" - на выходе из процедурных кабинетов маленьких пациентов ждут боксы с наградой.
Вассерман: Здоровье призывников должно быть приоритетной задачей властей

"Для больных детей это жизненно важно. Подарок заметно повышает шансы на выздоровление. Чем тяжелее болезнь, чем слабее человек, тем важнее поднять ему настроение", - отметил аналитик.

Он также рассказал о своем выборе игрушек. Неплохим вариантом Вассерман назвал машинку на пульте управления, а вот стреляющая рука "трансформера" показалась публицисту слишком агрессивной.

Вассерман также сообщил журналистам, что сам часто болел в детстве, в такие периоды его обучением занималась мама. "Родные приносили мне игрушки, когда я болел. Помню это ощущение праздника", - добавил он.

Аналитик выразил надежду на то, что выбранные им игрушки помогут кому-то из детей обрести лучшее настроение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Детский онкологический центр им. Н.Блохина
Детский онкологический центр им. Н.Блохина
Анатолий Вассерман
Анатолий Вассерман
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.