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Доктор Румянцев: вакцина от COVID-19 дает более стойкий иммунитет, чем перенесенное заболевание

11:52
  • четверг
  • 01 июля 2021

Только массовая вакцинация населения может защитить от тяжелого течения

Переболевшим коронавирусной инфекцией не стоит отказываться от вакцинации. Такое мнение высказал главный детский онколог-гематолог Александр Румянцев. По его словам, вакцина дает более стойкий иммунитет от COVID-19.

"Вирус, вызывающий COVID-19, постоянно мутирует. Даже если человек переболел коронавирусом, то он все равно должен вакцинироваться, потому что снова может заболеть от другого штамма. Самая распространенная в России векторная вакцина "Спутник V" защищает человека от всех распространенных модификаций коронавируса, в том числе и от индийского штамма вируса. Однократная прививка дает 80% защиты, двукратная — 92-95%", — заявил Румянцев.

Доктор уверен, что только массовая вакцинация населения может защитить от болезни либо позволить перенести ее в легкой форме.

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