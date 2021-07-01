Путин обсудил с Лукашенко санкционное давление на Белоруссию

Также лидеры говорили о двусторонней повестке дня

В Кремле сообщили о состоявшемся в четверг телефонном разговоре президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Проходил он в преддверии пленарного заседания восьмого Форума регионов двух стран.

Отмечается, что лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

"Внимание также было уделено проблематике продолжаю­ще­гося санкционного давления на Республику", - сказано в сообщении.

Российская сторона выразила солидарность с Белоруссией, которая, как подчеркнули в Кремле, противостоит односторонним нелегитимным рестрик­циям. Западные государства, также говорится в тексте, применяют ограничительные меры в нарушение норм между­народного права.

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