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Путин обсудил с Лукашенко санкционное давление на Белоруссию

12:09
  • четверг
  • 01 июля 2021

Также лидеры говорили о двусторонней повестке дня

В Кремле сообщили о состоявшемся в четверг телефонном разговоре президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Лукашенко назвал действия Запада "накатом на Россию"

Проходил он в преддверии пленарного заседания восьмого Форума регионов двух стран.

Отмечается, что лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

"Внимание также было уделено проблематике продолжаю­ще­гося санкционного давления на Республику", - сказано в сообщении.

Российская сторона выразила солидарность с Белоруссией, которая, как подчеркнули в Кремле, противостоит односторонним нелегитимным рестрик­циям. Западные государства, также говорится в тексте, применяют ограничительные меры в нарушение норм между­народного права.

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