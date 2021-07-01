Путин обсудил с Лукашенко санкционное давление на Белоруссию

Также лидеры говорили о двусторонней повестке дня
В Кремле сообщили о состоявшемся в четверг телефонном разговоре президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Проходил он в преддверии пленарного заседания восьмого Форума регионов двух стран.
Отмечается, что лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня.
"Внимание также было уделено проблематике продолжающегося санкционного давления на Республику", - сказано в сообщении.
Российская сторона выразила солидарность с Белоруссией, которая, как подчеркнули в Кремле, противостоит односторонним нелегитимным рестрикциям. Западные государства, также говорится в тексте, применяют ограничительные меры в нарушение норм международного права.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram