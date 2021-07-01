Итальянский фрегат зашел в воды Черного моря

За ним следят ВМС России

Фрегат Virginio Fasan военно-морских сил Италии зашел в акваторию Черного моря.

Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями фрегата, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

На данный момент в Черном море проходят крупные маневры Sea Breeze с участием кораблей США и членов НАТО и их партнеров.

23 июня российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца Defender. 24 июня в нейтральных водах Черного моря заметили фрегат ВМС Нидерландов Evertsen. 26 июня в акваторию вошел американский ракетный эсминец USS Ross.

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