ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Итальянский фрегат зашел в воды Черного моря

12:19
  • четверг
  • 01 июля 2021

За ним следят ВМС России

Фрегат Virginio Fasan военно-морских сил Италии зашел в акваторию Черного моря.
Захарова назвала ложью заявления Британии по инциденту в Черном море

Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями фрегата, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

На данный момент в Черном море проходят крупные маневры Sea Breeze с участием кораблей США и членов НАТО и их партнеров.

23 июня российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца Defender. 24 июня в нейтральных водах Черного моря заметили фрегат ВМС Нидерландов Evertsen. 26 июня в акваторию вошел американский ракетный эсминец USS Ross.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Фрегат ВМС Италии Virginio Fasan (F 591)
Фрегат ВМС Италии Virginio Fasan (F 591)
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.