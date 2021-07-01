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В Москве от COVID-19 выздоровели еще 5934 человека

12:18
  • четверг
  • 01 июля 2021

Выявлено 7597 новых случаев заражения

За сутки в Москве от коронавирусной инфекции поправились 5934 пациента, сообщили в четверг в оперативном штабе по контролю за распространением заболевания.
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Всего в городе выздоровели 1164653 человека.

"В Москве выявлено 7597 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализировано 1690 человек, скончались 108 пациентов. На ИВЛ находятся 709 человек", - уточнили в оперштабе.

Специалисты напомнили, что вакцинация - единственный способ эффективно бороться с пандемией. По записи прививку можно сделать в городских поликлиниках, без записи - в одном из павильонов "Здоровая Москва" в городских парках.

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