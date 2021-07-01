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В Сочи откроют свободный от COVID-19 пляж

12:33
  • четверг
  • 01 июля 2021

Это пока пилотный проект

Заместитель мэра Сочи Инна Петухова сообщила журналистам в четверг, что в городе появится новый пляж.
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"Первый пляж, свободный от COVID-19. Так называемый COVID-free пляж", - уточнила заммэра (цитата по "Интерфаксу").

Посещать это место смогут как местные жители, так и туристы. Доступ будет у тех, кто привился от коронавируса, переболел не более шести месяцев назад или не более трех дней назад получил отрицательный ПЦР-тест.

Детям медицинские документы не понадобятся, но они должны быть в сопровождении взрослых. "Это пока разовый пилотный проект", - заметила Петухова.

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