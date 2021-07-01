Названы семь целительных свойств пеших прогулок

Всего 30 минут в день

Пешие прогулки по 30 минут в день имеют множество доказанных преимуществ для здоровья.

В первую очередь, физическая активность укрепляет сердечно-сосудистую систему и легкие, пишет портал Medicinform. Снижается риск ишемической болезни сердца.

Ходьба помогает сбросить лишний вес, укрепляет мышцы и облегчает боль в суставах. Кроме того, такой вид физической активности увеличивает приток кислорода и заряд энергии, повышая уровень таких гормонов, как норадреналин и адреналин.

Врачи рекомендуют после приема пищи не лежать, а совершить прогулку. Это поможет снизить уровень сахара в крови и улучшить пищеварение.

Пешие прогулки благотворно сказываются на психике, устраняют чувство беспокойства. Кроме того, на свежем воздухе разгружаются глаза, человек начинает меньше страдать от головной боли.

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