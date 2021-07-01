Зеленский: украинцы и русские - не один народ

У них, по словам президента Украины, разные пути

Президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter, что не считает украинцев и русских одним народом - у них, по словам главы государства, разные пути.

"Но цель должна быть одна - закончить войну, вернуть украинские территории. Невозможно одновременно говорить об одном народе и захватывать наши территории, продолжать бойню в Донбассе", - добавил Зеленский.

Он добавил, что Киев все еще настроен на интеграцию в Евросоюз и НАТО, это "исторический выбор Украины".

В минувшую среду в ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что украинский и российский народы - "единое целое", а недружественным является киевское руководство. Зеленский, добавил Путин, отдал Украину под полное внешнее управление.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram