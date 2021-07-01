"Города-суперзвезды": Собянин открыл Московский урбанистический форум

Мэр столицы выступил на пленарном заседании

О развитии инфраструктуры и транспорта столицы, благоустройстве улиц и парков рассказал сегодня Сергей Собянин. Мэр выступил на Московском урбанистическом форуме, который стартовал в концертном зале парка "Зарядье". Крупнейшая международная конференция в области градостроительства объединила сотни спикеров из России и других стран.

Мир как космос, а современные города как суперзвёзды. Астрономические термины на десятом юбилейном Московском урбанистическом форуме звучат неслучайно. Известные урбанисты обсуждают - почему города-гиганты способны десятилетиями сохранять мировое лидерство? От чего зависит появление сверхновых мегаполисов, развивающихся с невероятной скоростью? Москва давно уже находится в статусе суперзвезды. Главное, по словам столичного мэра, это масштабный, комплексный подход.

"В таких больших городах, как Москва, сложность заключается не в том, чтобы создать красивый парк, улицы и дворы. А чтобы создать десятки тысяч таких проектов в короткое время, такой космический масштаб. Ты начинаешь умножать эти цифры, можешь сделать для двух тысяч горожан первоклассную среду, но ты должен сделать это не для двух тысяч, а для 12 миллионов", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин на пленарном заседании "Города-суперзвезды. Слагаемые успеха".

Собянин сегодня напомнил о том, как стремительно меняется Москва. Одним из приоритетов является развитие транспорта. Протяженность линий метро за последнее время выросла в два раза, горожанами оказались супервостребованы такие проекты, как МЦК, БКЛ, Московские диаметры. Своим опытом на форуме готовы делиться и другие города мира.

"Стамбул - 16-миллионный город. И проблемы транспорта для нас тоже актуальны. Сейчас мы ведём грандиозный проект - строим одновременно сразу десять линий метро. Таким образом мы надеемся снизить нагрузку на автомобильные трассы. И, конечно, мы хотим сделать зеленым наш город - у нас появятся два новых парка", - сообщил мэр Стамбула Экрем Имамоглу.

"Я из Лос-Анджелеса, был в Москве десять лет назад, с тех пор она очень поменялась. Стала красивее, чище. Но больше всего меня поражает транспортная мобильность. Мне кажется, каждый большой город должен начинать именно с решения транспортных проблем", - уверен урбанист Джон Россант.

Особым вызовом для мегаполисов мира стала пандемия. Все учились жить в новых условиях, и каждый город выбрал свой путь. Москва - не исключение.

"Москва выбрала путь, по которому выбирает оперативные и достаточные меры, чтобы обеспечить медицинской помощью все население, сделать доступной для каждого медицинскую помощь, с одной стороны, и, с другой стороны, обеспечить нормальное функционирование большинства отраслей города, нормальное функционирование всего мегаполиса", – сказал мэр Москвы на форуме.

Как всегда на форуме присутствуют мировые звезды в области урбанистики - более трехсот пятидесяти спикеров из США, Великобритании, Германии.

Деловая насыщенная программа продлится два дня. Стартует и традиционный Московский урбанистический фестиваль. Правда, на этот раз послушать лекции, посмотреть кинопоказы, позаниматься йогой можно будет только дистанционно. Фестиваль пройдет в онлайн-формате.

Юлия Богоманшина, Илья Ушаков, Василий Батурин, "ТВ Центр".

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