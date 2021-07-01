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"Города-суперзвезды": Собянин открыл Московский урбанистический форум

14:43
  • четверг
  • 01 июля 2021

Мэр столицы выступил на пленарном заседании

О развитии инфраструктуры и транспорта столицы, благоустройстве улиц и парков рассказал сегодня Сергей Собянин. Мэр выступил на Московском урбанистическом форуме, который стартовал в концертном зале парка "Зарядье". Крупнейшая международная конференция в области градостроительства объединила сотни спикеров из России и других стран.

Мир как космос, а современные города как суперзвёзды. Астрономические термины на десятом юбилейном Московском урбанистическом форуме звучат неслучайно. Известные урбанисты обсуждают - почему города-гиганты способны десятилетиями сохранять мировое лидерство? От чего зависит появление сверхновых мегаполисов, развивающихся с невероятной скоростью? Москва давно уже находится в статусе суперзвезды. Главное, по словам столичного мэра, это масштабный, комплексный подход.

"В таких больших городах, как Москва, сложность заключается не в том, чтобы создать красивый парк, улицы и дворы. А чтобы создать десятки тысяч таких проектов в короткое время, такой космический масштаб. Ты начинаешь умножать эти цифры, можешь сделать для двух тысяч горожан первоклассную среду, но ты должен сделать это не для двух тысяч, а для 12 миллионов", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин на пленарном заседании "Города-суперзвезды. Слагаемые успеха".

Собянин сегодня напомнил о том, как стремительно меняется Москва. Одним из приоритетов является развитие транспорта. Протяженность линий метро за последнее время выросла в два раза, горожанами оказались супервостребованы такие проекты, как МЦК, БКЛ, Московские диаметры. Своим опытом на форуме готовы делиться и другие города мира.

"Стамбул - 16-миллионный город. И проблемы транспорта для нас тоже актуальны. Сейчас мы ведём грандиозный проект - строим одновременно сразу десять линий метро. Таким образом мы надеемся снизить нагрузку на автомобильные трассы. И, конечно, мы хотим сделать зеленым наш город - у нас появятся два новых парка", - сообщил мэр Стамбула Экрем Имамоглу.

"Я из Лос-Анджелеса, был в Москве десять лет назад, с тех пор она очень поменялась. Стала красивее, чище. Но больше всего меня поражает транспортная мобильность. Мне кажется, каждый большой город должен начинать именно с решения транспортных проблем", - уверен урбанист Джон Россант.

Особым вызовом для мегаполисов мира стала пандемия. Все учились жить в новых условиях, и каждый город выбрал свой путь. Москва - не исключение.

"Москва выбрала путь, по которому выбирает оперативные и достаточные меры, чтобы обеспечить медицинской помощью все население, сделать доступной для каждого медицинскую помощь, с одной стороны, и, с другой стороны, обеспечить нормальное функционирование большинства отраслей города, нормальное функционирование всего мегаполиса", – сказал мэр Москвы на форуме.

Как всегда на форуме присутствуют мировые звезды в области урбанистики - более трехсот пятидесяти спикеров из США, Великобритании, Германии.

Деловая насыщенная программа продлится два дня. Стартует и традиционный Московский урбанистический фестиваль. Правда, на этот раз послушать лекции, посмотреть кинопоказы, позаниматься йогой можно будет только дистанционно. Фестиваль пройдет в онлайн-формате.

Юлия Богоманшина, Илья Ушаков, Василий Батурин, "ТВ Центр".

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Московский урбанистический форум
Московский урбанистический форум
Московский урбанистический форум
Московский урбанистический форум
Сергей Собянин на Московском урбанистическом форуме
Сергей Собянин на Московском урбанистическом форуме
Московский урбанистический форум
Московский урбанистический форум
Московский урбанистический форум
Московский урбанистический форум
Московский урбанистический форум
Московский урбанистический форум
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