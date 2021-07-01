Мишустин обсудил подготовку к зиме с гендиректором "Россетей"

Работы ведутся в сложных условиях, отметил премьер

Подготовка системы электроснабжения к зиме идет с опережением графика и будет завершена к 1 октября. Об этом сегодня заявил генеральный директор компании "Россети" Андрей Рюмин на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Как отметил премьер, работы ведутся в сложных условиях. Из-за жары и массового перевода на удаленку нагрузка на инфраструктуру значительно возросла. Глава кабмина подчеркнул: важно, чтобы люди чувствовали надежность всей системы. Также на встрече обсудили электрификацию на БАМе и Транссибе.

"Об этом очень подробно говорил президент, давая соответствующее поручение по реализации всех наших проектов, связанных с БАМом и Транссибом, в том числе по электроснабжению. Кроме того, вы занимаетесь переустройством дороги Москва-Нижний Новгород-Казань, и я знаю, что работа в полном разгаре", - заявил Мишустин.

"Про переустройство электросетей при строительстве автомагистрали Москва-Нижний Новгород-Казань - работы, практически все работы мы планируем завершить до конца этого года. На первом месте у нас электроснабжение Восточного полигона - БАМ-Транссиб. Это очень важный проект, который обеспечит надежность и дополнительные мощности кольской АЭС", - заявил гендиректор, председатель правления ПАО "Россети" Андрей Рюмин.

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