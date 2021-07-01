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"Ближайший союзник": Путин высказался об отношениях с Белоруссией

13:35
  • четверг
  • 01 июля 2021

Москва продолжит оказывать всестороннюю помощь Минску

В ходе онлайн-форума регионов России и Белоруссии Владимир Путин оценил отношения двух стран, отметив их важность.
Путин обсудил с Лукашенко санкционное давление на Белоруссию

"Я вновь подчеркну: Белоруссия для нас не просто добрый сосед. Она прежде всего ближайший союзник", - цитирует главу государства ТАСС.

Взаимодействие Москвы и Минска, продолжил Путин, строятся на принципах поддержки, взаимного уважения и учета интересов друг друга. Россия продолжит оказывать Белоруссии всестороннюю помощь. Особенно это актуально в условиях попыток извне раскачать там политическую ситуацию.

"Мы продолжим оказывать всестороннюю помощь братскому белорусскому народу в нынешней, не самой простой внутриполитической обстановке", - подчеркнул Путин.

Лукашенко же в свою очередь отметил, что Белоруссия и Россия выдержат атаки Запада, более того - экономическое сотрудничество между государствами станет еще плотнее и продуктивнее. Запад, также заметил Лукашенко, не хочет слушать предложения России по сохранению архитектуры международной безопасности.

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