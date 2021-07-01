В Белгороде задержали сторонников украинской неонацистской группы

Радикалам от 16 до 25 лет

Федеральная служба безопасности (ФСБ) раскрыла в Белгороде ячейку украинской неонацистской организации "М.К.У.".

По данным ведомства, они причастны к распространению неонацистской идеологии и к подготовке нападений на сотрудников правоохранительных органов. При обыске у них нашли холодное оружие, военную атрибутику Третьего рейха, экстремистские материалы.

В Следственном комитете уточнили, что один из участников группировки размещал экстремистские идеи о превосходстве европейской расы, разжигал ненависть в социальных сетях, а также размещал посты, оправдывающие идеологию национал-социализма.

"Путем уговоров, убеждений, предложений он склонил к участию в сообществе родного 16-летнего брата, трех 16-летних, 19-ти и 25-летних жителей области, а также иных лиц, разделяющих идеологию неонацизма", - уточнили в СКР

Кроме того, сотрудники ФСБ обнаружили подпольную нарколабораторию, в которой выращивали коноплю.

Уголовные дела против участников группировки завели по нескольким статьям. Среди них — возбуждение ненависти, призывы к терактам и публичное оправдание терроризма.

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