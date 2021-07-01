ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Белгороде задержали сторонников украинской неонацистской группы

13:33
  • четверг
  • 01 июля 2021

Радикалам от 16 до 25 лет

Федеральная служба безопасности (ФСБ) раскрыла в Белгороде ячейку украинской неонацистской организации "М.К.У.".

По данным ведомства, они причастны к распространению неонацистской идеологии и к подготовке нападений на сотрудников правоохранительных органов. При обыске у них нашли холодное оружие, военную атрибутику Третьего рейха, экстремистские материалы.

В Следственном комитете уточнили, что один из участников группировки размещал экстремистские идеи о превосходстве европейской расы, разжигал ненависть в социальных сетях, а также размещал посты, оправдывающие идеологию национал-социализма.

"Путем уговоров, убеждений, предложений он склонил к участию в сообществе родного 16-летнего брата, трех 16-летних, 19-ти и 25-летних жителей области, а также иных лиц, разделяющих идеологию неонацизма", - уточнили в СКР

Кроме того, сотрудники ФСБ обнаружили подпольную нарколабораторию, в которой выращивали коноплю.

Уголовные дела против участников группировки завели по нескольким статьям. Среди них — возбуждение ненависти, призывы к терактам и публичное оправдание терроризма.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Спецоперация ФСБ
Спецоперация ФСБ
Спецоперация ФСБ
Спецоперация ФСБ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.